В российских больницах появилась вакцина от COVID-19

Российскую вакцину от вируса Covid-19 центра ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи привезли в медицинские учреждения. Об этом сообщил заместитель директора института Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Также он добавил, что это происходит в рамках пострегистрационных исследований

Известно, что третья стадия испытаний только началась. Денис рассказал, что сейчас «открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования».

До этого проходили испытания этой первой в мире зарегистрированной вакцины о коронавирусной инфекции на пожилых людях старше 70 лет.