В 2021 году льготное питание в петербургских школах подорожает

На антикоррупционную экспертизу вынесен проект постановления правительства о повышении стоимости льготного питания в государственных образовательных учреждениях Петербурга. Так, в следующем 2021 году оно подорожает на 3 %.

Известно, что после того, как проект пройдет экспертизу, Александр Беглов направит его на рассмотрение в Заксобрание. После принятия нововведения стоимость завтрака в петербургских школах увеличится до 63 рублей, а обеда до 110 рублей. Также подорожает и комплексный обед, его новая стоимость составит 173 рубля.

Напомним, что ранее ввели бесплатное питание для школьников начальных классов.