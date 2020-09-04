Работникам, борющимся с Covid-19, Мишустин пообещал новые выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новых стимулирующих выплатах, которые получат сотрудники, помогающие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В пресс-службе кабмина уточнили, что выплаты предназначены только для сотрудников Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минобороны, Минэкономразвития, а также МВД, ФСБ, Росгвардии и ФСИН. Причиной выбора этих ведомств является то, что они наравне с врачами борются с распространением инфекции Covid-19, а многие напрямую взаимодействуют с больными «короной».

Известно, что для реализации этого постановления будет выделено более 5 миллиардов рублей. Деньги возьмут из резервного фонда правительства. При этом размер выплат будет варьироваться от 20% до 100% от среднемесячного дохода, а также будет зависеть от должности сотрудника.