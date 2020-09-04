193 петербуржца заразились коронавирусом за минувшие сутки

На сегодняшний день, на 04 сентября 2020, в Санкт-Петербурге зафиксировали 37 232 случая заражения коронавирусом. Среди которых 193 новых случая. За всё время от Covid-19 скончалось 2 483 петербуржца, а 26 093 пациента полностью излечились от вируса. Уровень летальности в Северной столице составляет 6,67%. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По России данные, конечно же, выше. Так, за минувшие сутки в стране 5110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при том, что за эти же сутки 5812 россиян выздоровели.

В ленинградской области заражений очень мало. Так, за прошедший день выявлено 33 инфицированных, а 28 человек излечились от «ковида».