Северная столица занимает первое место по суточным смертям от Covid-19

1 сентября опубликованы официальные данные на сайте«Стопкоронавирус.рф». Согласно этим данным в городе на 19 смертей больше, чем за вчерашний день.

По России за последние сутки подтверждено 123 летальных исхода от Covid-19. Петербург возглавляет список регионов с 19 «ковидными» смертями. Примечательно, что ещё вчера не было ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За весь период пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, в Северной столице было выявилено 36 852 заболевших, а 2 440 человек скончались. В России число заболевших вирусом Covid-19 уже превышает за миллион, а умерших насчитывается 17 299 человек.