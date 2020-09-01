Роспотребнадзор выписал штраф петербургской поликлинике за недостаточное количество шапочек у врачей

Роспотребнадзор проинспектировал городскую поликлинику, расположенную на Кустодиева, и выявил нарушения в виде недостаточного количества СИЗ.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что суд был максимально лоялен, но штраф придётся оплатить. Сегодня, 1 сентября, суд оштрафовал городскую поликлинику на 50 тысяч рублей, что очень мало, ведь низший предел для фигурируемой 2-й части статьи 6.3 КоАП традиционно не заставляют платить, ограничиваясь штрафом в 100 тысяч.

Интересно, что проверку в 97-й поликлинике на Кустодиева проводили еще в начале мая, когда в городе был разгар пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией.