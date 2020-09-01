Как отличить коронавирус от обычного гриппа, рассказывает вирусолог

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусная инфекция отличается от гриппа, однако выявить отличия не так уж легко, ведь у этих заболеваний слишком большое количество схожих симптомов. По словам вирусолога они действительно отличаются и «опытный врач отличит». Например, при коронавирусе часто перестают ощущаться запахи и вкус. Это и отличает его от гриппа.

«Но много сходных симптомов, поэтому тут нужно с осторожностью», — подмечает врач. В связи с этим главный способ различить заболевания – это тест.

Рентгенологи могут различить эти заболевания при изменениях в легких, однако это не позволяет поставить 100-процентно точный диагноз. Поэтому самым достоверным показателем является тест на коронавирус.