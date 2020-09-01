В Пулково пассажиры стоят в очереди для сдачи теста на COVID-19

В Пулково пассажиры всех возрастов, от мала до велика, вынуждены стоять в общей очереди больше двух часов для сдачи теста на COVID-19. Отмечено, что при этом социальная дистанция не соблюдается.

Стоимость анализа в аэропорту подорожала с 29 августа на 350 рублей — теперь она составляет 2550 рублей. Управляющая Пулково компания «ВВСС» объяснила это дополнительными расходами по организации предоставления услуги.

Напоминаем, что все возвращающиеся из-за рубежа россияне должны в течение трех суток сдать тесты на коронавирус. Для их удобства открыли пункт в аэропорту Пулково, в общей зоне пассажирского терминала, на втором этаже, в помещении здравпункта. Результаты теста можно получить на электронную почту не позднее, чем через 48 часов.

Управляющая компания сообщила, что в связи с увеличением пассажиропотока на международных направлениях, которое и явилось причиной возникновения очередей на сдачу теста, в ближайшие дни пункт перенесут в трансферную зону терминала. «Эта мера позволит увеличить количество рабочих мест для персонала здравпункта и снизить время ожидания в очереди», — сообщает «ВВСС».

Также сообщается,что оператором обеспечены меры по дезинфекции помещений и обеззараживаемости воздуха. Пассажирам по громкой связи напоминают о необходимости использования в аэропорту средств индивидуальной защиты, на полу имеется разметка для соблюдения расстояния социальной дистанции.