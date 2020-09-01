Стало известно, сколько петербуржцев переболели коронавирусом

Европейский университет совместно с клиникой «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметаллом» в Петербурге провел независимое исследование распространенности коронавируса среди жителей Санкт-Петербурга. Согласно данным второго этапа популяционного исследования, инфекцией переболели от 540 до 700 тысяч петербуржцев, что составляет 10-13% горожан.

По официальной же информации от Оперативного штаба по борьбе с коронавирсной инфекцией, на 31 августа 2020 COVID-19 болели только 36 667 жителей Северной столицы.

Выборка была случайной. К тестированию на антитела Abbott Architect IgG и Genetico CoronaPass Total Ig были приглашены 1054 жителя города старше 18 лет. Все они уже участвовали в первом этапе исследования. Повторное тестирование тех же людей позволило установить динамику иммунного ответа и понять, как сейчас развивается болезнь в популяции. В анализ второго этапа исследования включили результаты тестов 497 согласившихся участников. Период между анализами в среднем составлял 43 дня и на протяжении этого времени антитела сохранились в крови у большинства испытуемых.

Результаты тестов показали пусть и небольшое, но снижение титра антител среди тех участников, у которых во время первой этапа исследований был положительный тест. Пока что ученые считают, что коронавирусный иммунитет может сохраняться примерно на 2 месяца.

Эпидемолог Антон Барчук, соавтор исследования, рассказал, что, тем не менее, у подавляющего большинства жителей Петербурга антитела не определяются. Ученый не исключает, что распространение вируса может ускориться в сентябре, однако также возможно, что уже имеющаяся доля переболевших в сочетании с мерами контроля позволит не допустить заполнения стационаров, как это было весной.