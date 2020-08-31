Стало известно, у кого формируется самый стойкий иммунитет к COVID-19

Роспотребнадзор отчитался об итогах первого этапа популяционного исследования имунитета к COVID-19 в Российской Федерации. В исследовании, проведенном в июне-августе 2020 года, приняли участие 71,8 тысяч человек в 26 регионах.

Выяснилось, что самым крепким иммунитетом обладают дети от 1 года до 13 лет, дошкольники и младшие школьники. Показатели иммунитета для этих двух групп детей выше, чем у среднего популяционного в регионах, в 1,3 - 2,1 раза. Также иммунитет в среднем выше у работников сферы здравоохранения.

Помимо этого, было установлено, что в 11 регионах России популяционный иммунитет превысил 20%.