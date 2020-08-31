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В Смольном обсуждают возможные ограничения, которые могут появиться с конца сентября

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© Фото: ru.wikipedia.org

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Дмитрий Лисовец ответил на вопрос о снятии коронавирусных ограничений в Петербурге

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец ответил на вопрос о том, будут ли сняты коронавирусные ограничения после третей недели сентября.

Дмитрий Лисовец заявил: «Пройдут первые три недели сентября и станет ясно, как начало учебного года и возвращение на рабочие места после отпусков повлияли на эпидпроцесс». Также он допустил, что условная дата 20 сентября может стать моментом, когда произойдет понимание того, как развивается ситуация с коронавирусом, насколько снижается или повышается заболеваемость в Петербурге. Об этом он сообщил в эфире телеканала 78.

По словам главы комздрава, понимание эпидемиологической ситуации, ориентировочно намеченное на 20 сентября, позволит принимать различные решения. Например, что необходимо сделать для ограждения города от новой волны вируса Covid-19, а также появится ли возможность снять ограничения.

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