Ефремов просил направить его к психиатрам для восстановления памяти, но суд ему отказал

Пресненский районный суд Москвы отказался отправлять Михаила Ефремова на лечение к психиатру с целью восстановления памяти. Судья Елена Абрамова сообщает: «Такой процедуры, как направление на лечение для восстановления памяти, уголовно-процессуальным законом не предусмотрено».

Известно, что ходатайствовал о направлении артиста на лечение адвокат Эльман Пашаев, который заявил, что его подзащитный, находясь под воздействием кокаина, алкоголя и сильного снотворного, не помнит произошедших с ним событий в день смертельного ДТП.

Примечательно, что 18 июня проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что Михаил Ефремов полностью осознает характер своих действий. Об этом сообщает представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский. Также он напоминает, что на стадии следствия и во время допросов актер не говорил о потере памяти и давал показания.