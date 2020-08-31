Петербургские школьники, заболевшие коронавирусом, будут изолированы

Власти Петербурга рассказали, что ждет детей в новом учебном году. Так, первые две недели в школах будут дежурить медработники из поликлиник, а детей с признаками COVID-19 будут незамедлительно изолировать.

Помимо этого, с началом учебного года в петербургских школах появятся специальные «фильтры». Об этом сообщается в Комитете по здравоохранению. Детей с признаками заболевания в школу не пустят, а тех учащихся, у которых признаки заболевания появятся в течение учебного дня, изолируют в отдельное помещение медицинского блока, сообщив родителям.

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Евгений Антипов заявил, что в школе должен быть медицинский работник, который будет принимать решения об изоляции учащегося с признаками заболевания, а также будет решать вызывать родителей в школу или обращаться в скорую помощь. Также Евгений Антипов заверил, что будет запрещено отпускать заболевшего коронавирусом ребенка домой без сопровождения взрослых.