Петербуржцы после карантина наводят внешний лоск

Аналитики Авито Услуг сообщают, что спрос на услуги парикмахеров в Санкт-Петербурге вырос на 34%, на ногтевой сервис — на 18% по сравнению с прошлым годом. Петербург обеспечивает почти 9% от всероссийского спроса на парикмахерские в России. Цены на эти услуги, несмотря на опасения, не изменились.

«К сентябрю большинство работников вернется в офисы, к тому же, начнется учебный год. В это время спрос на услуги парикмахеров и мастеров маникюра традиционно выше, однако в этом году его подстегнул долгий период самоизоляции. Люди соскучились по уходу и салонному сервису и спешат подготовиться к сентябрю. Это во всех смыслах высокий сезон», — сообщил управляющий директор Авито Работы Артём Кумпель. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение на услуги в индустрии красоты выросло по всей стране.