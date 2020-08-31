Число зараженных COVID-19 в России превысило 995 тысяч человек

В понедельник 31 августа оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что количество

пациентов с подтвержденным COVID-19 превысило 995 тысяч человек.

На данный момент большинство случаев заражения приходится на Москву – 685 человек. В Петербурге заболели 188 граждан, в Московской области – 146, Нижегородской области — 138, в Республике Калмыкия — 132 россиян. За последние сутки скончались 83 человека.

Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству заражений COVID-19. Наибольшее число выявлено в США (5,9 млн), Бразилии (3,8 млн), Индии (3,6 млн).