В выборгском Монрепо можно будет увидеть утраченные объекты

Сразу на шести площадках в парке Монрепо установили 19 снимков начала 20 века. Все кадры увеличены и сделаны последним садовником Российской империи Аату Сирола.

Экспозиция подготовлена в сотрудничестве с музеем финского города Лаппеенранта. В том музее хранилась самая подробная фотолетопись, состоящая из серии кадров начала 20 века. На снимках кадры парка, а также в объектив попали члены семьи Николая и все главные достопримечательности парка, даже те, которых уже нет. Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24».

Изначально фотографии были размером восемь на восемь сантиметров. Однако с помощью современных технологий увеличили их размер до два на два метра. Сейчас фотографии особенно актуальны, ведь на данный момент там происходит масштабная реставрация. Так, исторические фотоснимки помогут восстановить утраченные объекты парка, постройки, а также разнообразные ландшафтные уголки.