«Издеваются над здравым смыслом» - Боярский прокомментировал закрытые фуд-корты

Депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал обращение Александра Беглова к главному санитарному врачу по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой. Беглов предложил Роспотребнадзору «изучить возможности и определить условия» для открытия культурных учреждений, а также для возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров.

Сергей Боярский считает эти шаги запоздалыми, причём на 2.5 месяца. Также депутат заявил, что запретительные меры, действующие на данный момент, избыточны и противоречат здравому смыслу. Он говорит, что ограничительные меры «существуют только на бумаге», а также, что «нужно было все открывать давным-давно», ведь в Москве уже все открыто всё лето. Кроме того, Сергей уверил, что простой работ у ТЦ Петербурга совершенно не поддается объяснению, особенно на фоне работающих ресторанов.