Беглов просит открыть фуд-корты

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что в торгово-развлекательных центрах необходимо открыть фуд-корты. С соответствующей просьбой он обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой.

Губернатор считает, что владельцы фуд-кортов несут значительные убытки после пяти месяцев простоя, вызванного противоэпидемическими мерами из-за коронавирусной инфекции, а вынужденное закрытие сказывается не только на кошельках владельцев, но и на полноценном досуге горожан. Также он заявил, что меры безопасности уже достаточно разработаны, и владельцы торговых центров и точек общепита будут готовы их выполнять.