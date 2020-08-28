Дети прививаться от коронавируса пока что не будут

Министр Здравоохранения России Михаил Мурашко сделал заявление, согласно которому дети от коронавирусной инфекции пока что прививаться не будут. Министр считает, что необходимо дополнительное исследование вакцины.

Вакцинация детей начнется только тогда, когда влияние нового препарата на детский организм будет достаточно изучено. По словам министра, изучение вакцины продолжается, и для детей проводятся дополнительные исследования.

Также он отметил, что в ходе вакцинации будут выделены приоритетные группы, которым будет предложена прививка. Прививку от коронавирусной инфекции в первую очередь рекомендуется сделать учителям старшего возраста.