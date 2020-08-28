В петербургских общежитиях создадут коронавирусные изоляторы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгин заявил о том, что высшие учебные заведения Санкт-Петербурга обязаны организовать в общежитиях обсерваторы и изоляторы, в которые будут помещаться студенты с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Поводом для того, чтобы не пустить студента в общежитие, может стать даже повышенная температура. Студентов будут изолировать, чтобы удостовериться, коронавирус ли это или обычное ОРВИ.

Вице-губернатор отметил, что все изоляторы и обсерваторы будут развернуты непосредственно в общежитиях, ситуация, в которой студента выгонят прочь, исключена. Студент будет находиться в изоляторе, пока точный диагноз не будет установлен.