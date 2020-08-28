Ученые Индии выявили витамин, который блокирует размножение коронавируса

28 августа стало изветно, что сотрудниками Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий было проведено компьютерное моделирование с целью выявить, какие молекулы среди натуральных продуктов и медикаментов могут подавлять nsp12-белок, содержащийся в геноме SARS-Cov-2 и отвечающий за его размножение. Результаты исследования показывают,что витамин B12 в форме метилкобаламина способен подавлять nsp12.



«Это вещество может быть назначено в качестве профилактического средства для таких групп, как медицинский персонал, пожилые люди или лица с сопутствующими заболеваниями, чтобы снизить вероятность инфекции и оказать неотложную помощь в больнице», — говорится в заявлении.

Отмечается, что необходимо провести дополнительные исследования B12 для того, чтобы внести изменения в лечение коронавирусных пациентов.