Названы места, где проще всего заразиться коронавирусом

Представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, исполняющая обязанности руководителя отдела эпидемиологического надзора Ирина Катаева рассказала, в каких местах риск заболеть коронавирусной инфекцией наиболее велик. Хотя вирус можно подцепить практически всюду, в определенных зонах это наиболее вероятно.

Местами, где стоит сохранять максимальную бдительность, являются общественный транспорт и образовательные учреждения. Осенью пассажиропоток в общественном транспорте растет, люди приезжают из других городов и стран, что делает общественный транспорт наиболее опасным с точки зрения возможного заражения. Тем, кто пользуется общественным транспортом, нельзя пренебрегать защитными масками и частым мытьем рук.