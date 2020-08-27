Россияне стали чаще «‎гуглить»‎ доставку

Пандемия коронавирусной инфекции привела к изменению поисковых запросов россиян. Так, оказалось, что с началом пандемии число поисковых запросов со словом «доставка» выросло в четыре раза. Об этом сообщила директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич.

Также она призывает компании анализировать тренды поиска с помощью сервиса Think with Google. По ее словам, данные могут быть актуальны для бизнеса в сфере общественного питания. Марина Жунич также рассказала на онлайн-встрече департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, Сбербанка и Google с предпринимателями столичного региона «Перезагрузка бизнеса 2020. Новые возможности», что корпорация предоставила кредиты в размере 800 миллионов рублей на контекстную рекламу в Google и гранты для малого и среднего бизнеса.