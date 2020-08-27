Смертность от Covid-19 повысится к зиме

Ханс Клюге, региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе сообщил, что они опасаются увеличения смертности от коронавирусной инфекции, которая ожидается к зиме.

Также он поделился информацией о том, что при переходе к осени наблюдаются три феномена. Так, первый феномен — это возвращение школьников и учителей в школы, а второй феномен — это сезон гриппа. Третий феномен ожидается к зиме и будет заключаться в чрезмерно активной смертности среди пожилого населения.

Однако Ханс заявил и о позитивном моменте. Он сказал, что возврат к ситуации по COVID-19, такой же как была в феврале, маловероятен. Уверенность в этом вызывает тот факт, что у многих стран уже есть опыт в борьбе с новой ротавирусной инфекцией.