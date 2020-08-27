21 тысяча петербуржцев за сутки проверилась на коронавирус

В четверг 27 августа стало известно, что за прошедшие сутки в Санкт-Петеребруге 21334 человек прошли обследование на наличие инфекции COVID-19.

Сотрудники пресс-службы Смольного сообщили, что на данный момент под медицинским наблюдением находится 300 человек, двое из которых пребывают в обсерваторе, а 298 ― контактные. По последним данным, в Северной столице за все время эпидемии коронавирус был обнаружен более чем у 35,5 тысяч человек. Из них выздоровели 25,3 тысячи пациентов, скончались — 2357.

Ежедневно в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступает множество вызовов. Так, за минувшую среду специалисты обработали 164 вызова по номеру «122».

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, что правительство Санкт-Петербурга разрабатывает план введения карантинных ограничений при второй волне коронавирусной инфекции, во избежание полного локдауна. Предаполагается, что в первую очередь будут запрещать работу ТЦ и ресторанов.