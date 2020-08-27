Петербургские медики разрабатывают комбинированную вакцину от COVID-19 и гриппа

Евгений Шляхто, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, сообщил, что группа медиков ведет работу над созданием «сезонной» вакцины, которая будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, над созданием вакцины работают сразу несколько групп ученых. Сейчас препарат находится в начальной стадии разработки и ему еще предстоит пройти испытания на животных и серию клинических исследований.

Ранее в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова также предлагали разработать подобную вакцину.

Напомним, что первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Массовую вакцинацию на добровольной основе собираются проводить до завершения клинических испытаний.