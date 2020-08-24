Торжественные линейки первого сентября пройдут только для первых и последних классов

Первый звонок в этом году прозвенит не для всех. В школах Санкт-Петербурга торжественные линейки в честь начала нового учебного года пройдут только для учеников первых и одиннадцатых классов. Родителей на мероприятия пустят, но они обязаны будут надеть защитные маски.

Спортивные и физкультурные мероприятия, включенные в Единый календарный план, проводиться будут, запрет на них снят.

Школы Санкт-Петербурга будут работать в обычном очном режиме, однако с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Небольшому изменению подвергнутся расписание уроков и работа столовых.