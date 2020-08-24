Баням Санкт-Петербурга возместят убытки, вызванные коронавирусом

Петербургские бани получат компенсацию за время простоя, к которому привели противоэпидемиологические меры. Постановление об этом подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разработает форму заявления для получения субсидий, а также заново определит категории граждан, которые могут получить льготное посещение бань.

На данный момент в общественных банях работают помывочные. Доступ в парные запрещен и до сих пор не снят. Правительство и Роспотребнадзор обсудят возможность полного открытия общественных бань. При их работе будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

В городе работают 33 общественные бани.