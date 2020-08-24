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В Петербурге за сутки обследовались на Covid-19 10 863 человека

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© Фото: pixabay.com

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За минувшие сутки количество обследований и заражений вирусом снизилось.

«Петербург против коронавируса» опубликовал оперативные данные. На данный момент, на 10.00, за последние сутки было обследовано на коронавирус 10863 человека. Под наблюдением врачей сейчас находятся 307 человек, из которых 146 - в обсерваторе, а 150 – контактные. Также известно, что 11 петербуржцев на изоляции.

За минувшие сутки Единой региональной информационно-справочной службой обработано 132 вызова. Они поступают по номеру 122, и все связаны с вопросами, касающимися коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии Covid-19 в России было сделано более 34, 6 млн тестов.

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