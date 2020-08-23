Переболевшие коронавирусом могут начать терять волосы

Некоторые россияне, переболевшие коронавирусной инфекцией, сообщают о неприятных последствиях заболевания. У них начинают активно выпадать волосы.

Специалисты-трихологи сообщают, что с жалобами на сильное выпадение волос к ним обращается все больше человек, и каждый третий из обратившихся ранее перенес болезнь, вызванную коронавирусом.

Врачи предполагают, что выпадение волос у переболевших связано не только с инфекцией, но и с сильным стрессом, вызванным заболеванием, а также долгим лечением. Опасаться полной потери волос не надо, и проблему можно решить, потому что COVID-19 не подвергает волосяные фоликулы необратимым изменениям.