Стало известно, когда в петербургских автошколах возобновят практику по вождению

Санкт-петербургские автошколывсе еще нахоятся в невыгодном положении. Из-за ограничений, связанных с противодействием пандемии коронавируса, и самоизоляционных мер, школы, обучающие население вождению, до сих пор не могут проводить практические занятия в городе. 23 августа стало известно, что запрет на работу автошкол будет снят только 14 сентября.

С конца марта первые водительские права были впервые выданы 13 тысячам жителей Северной столицы и Ленинградской области. Из-за ограничений, связанных с режимом самоизоляции, в Санкт-Петербурге без работы осталось более 2,5 тысяч автоинструкторов.