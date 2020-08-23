ВОЗ и ЮНИСЕФ рассказали, с какого возраста нужно носить маску

Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвали минимальный возраст детей для ношения маски в связи с пандемией коронавируса. Международные организации не рекомендуют требовать от родителей надевать маски на детей младше пяти лет. Это связано с тем, что совсем маленькие дети не могут носить маску надлежащим образом без посторонней помощи.

Детям от 6 до 11 лет маски носить можно, но нужно учитывать факторы. Необходимость маски зависит от уровня распространения вируса в месте проживания ребенка, его способности правильно носить маску. Также ношение маски должно осуществляться под надзором со стороны взрослых. При ношении маски нужно учитывать ее влияние на обучение и психосоциальное развитие ребенка, а также на доступность защитных масок для него.