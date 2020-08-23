Вирусологи рассказали о рисках, связанных с началом учебного года

Российские вирусологи рассказали, какие опасности могут подстерегать россиян в связи с началом нового учебного года в связи с пандемией коронавируса.

Профессор кафедры вирусологии института им. Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что наибольшей опасности подвергаются пожилые родственники учеников российских школ. Социальные взаимодействия школьников с учителями и друг другом независимо от предпринимкемых мер будут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Это неизбежный процесс, который послужит возникновению популяционного иммунитета к COVID-19. Однако специалист советует семьям сократить число семейных встреч и меньше контактировать с пожилыми родственниками, для которых коронавирус представляет наибольшую опасность.

С начала нового учебного года российские школы обязаны будут соблюдать требования для противодействия распространению коронавируса.