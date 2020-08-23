В России планируют выпускать до 2 миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц

Глава Министерства промышленности и торговли РФ, Денис Мантуров, заявил, что к концу 2020 года в России должно производиться полтора-два миллиона доз вакцины против коронавирусной инфекции в месяц. Дальше в планах нарастить производство до шести миллионов доз в месяц.

На данный момент, по словами министра, имеющиеся производственные мощности позволят достигнуть выпуска 30 тысяч доз вакцины к концу августа. Наращвание объемов производства будет происходить с сентября.

Основной задачей на данный момент министр видит обеспечение внутреннего спроса на препарат, однако отмечает, что в дальнейшем российские власти рассматривают возможность поставок отвечественной вакцины в другие государства.