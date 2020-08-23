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В Петербурге растет заболеваемость COVID-19

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© Фото: pixabay.com

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Новая коронавирусная инфекция вновь набирает обороты: за сутки выявлен 181 новый случай заражения.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге резко увеличилось количество новых диагностированных случаев коронавирусной инфекции. На данный момент показатель составил 181 подтвержденный случай заболевания COVID-19, что в последний раз наблюдалось 24 июля. Выздоровел 101 человек, скончались 6 пациентов.

За все время эпидемии в городе выявлено 34828 случаев COVID-19. Выздоровели 24977 инфицированных. Скончались 2314 человек. На данный момент под медицинским наблюдением остаются 323 петербуржца: в обсерваторе находятся 158 человек, а еще 165 человек контактировали с заболевшими.

Ранее мы сообщали, что всего с января по июнь 2020 года пневмонию диагностировали у 40 617 человек. В регионе сохраняются ограничения, связанные с коронавирусом: жителям необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, использовать санитайзеры и соблюдать социальную дистанцию.

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