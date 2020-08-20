Выявлены «побочки» от вакцины против COVID-19

11 августа в России зарегистрировали вакцину против новой коронавирусной инфекции. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что у его дочери, опробовавшей на себе прививку, поднялась температура.

В инстркуции к препарату, разработанному центром им. Н. Гамалеи, перечислены и другие побочные действия: «чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышение температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции». Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» также может увеличить регионарные лимфоузлы и спровоцировать аллергическую реакцию.

Вакцинация населения отечественным препаратом от COVID-19 запланирована на осень 2020 года. Первые партии вакцины поступят в медицинские учреждения в сентябре.