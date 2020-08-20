За коронавирусные нарушения оштрафованы более 7 тысяч петербуржцев

Пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщила о количестве оштрафованных за «ковидные» нарушения. Общая сумма штрафов составила 28 миллионов рублей. Стоит также отметить, что по 558 делам приняты решения об освобождении от ответственности.

Больше всего штрафов получено жителями Северной столицы за проведение публичных мероприятий во время пандемии, вызванной Covid-19.

Напомним, что штраф за нарушение закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» составляет от четырех до пяти тысяч рублей.