Минпросвещения планирует, что школы начнут свою работу с 1 сентября в стандартном режиме.

В свою очередь министр на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в РФ сказал, что школы должны начать свою работу 1 сентября в обычном полноценном режиме, однако санитарно-эпидемиологические нормы никто не отменял. Также он подчеркнул, что дистанционное обучение никак не сможет заменить стандартную систему образования, однако в качестве дополнения информационные технологии весьма полезны.

Не стоит забывать, что всем учебным заведениям страны придется соблюдать строгие санитарные правила до тех пор, пока пандемия коронавируса не закончится.