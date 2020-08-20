В нескольких школах Петербурга защитят учителей специальными экранами

Ирина Асланян, ВРИО председателя комитета по образованию Смольного, сообщила о закупках защитных экранов в некоторых школах. При этом Роспотребнадзор рекомендует учителям в школах ходить в масках, однако это не обязательно.

Так, учителя могут проводить уроки без средств защиты, поэтому некоторые школы закупили для педагогов защитные экраны. Ведь масочный режим в петербургских школах обязателен только для сотрудников пищеблока.

Последуют ли примеру этих школ остальные школа Петербурга и Ленобласти пока не ясно. Напомним, что Роспотребнадзор предостерёг о возможном возобновлении онлайн обучения.