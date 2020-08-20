Измерить температуру, а потом проверить домашнее задание

Роспотребнадзор предложил школам обезопасить себя и подготовиться к дистанционному обучению на случай введения новых ограничений.

Пока планируется начать учебный год в обычном режиме, но с некоторыми нововведениями. Например, за каждым классом будет закреплен свой кабинет, в который будут приходить педагоги. Это поможет избежать лишних контактов. Также планируется, что посещения столовой буду проходить по графику, а класса будут дезинфицироваться каждые 2 часа после занятий. Раз в неделю будет генеральная уборка помещений.

В отдельных школах хотят начинать уроки в разное время, для того чтобы дети меньше пересекались между собой.

