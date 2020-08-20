Смольный отправит в санатории переболевших коронавирусом жителей Северной столицы

В Санкт-Петербурге 154 человека, которые ранее переболели коронавирусом, отправятся в санатории. Для реализации этого проекта выделено 7 млн рублей.

Данная информация появилась на сайте госзакупок. При этом сегодня, 20 августа, комитет по здравоохранению Петербурга подведет итоги конкурса. В результате каждый пациент сможет отдохнуть в санатории в течение двух недель. На обслуживание одного человека выделено по 3281 рубль в день.

Главное, чтобы отправиться на лечение нужна постоянная регистрация в Северной столице. Также отмечают, что отправлять в санаторий смогут сразу после выписки из стационара всех выздоровевших от коронавирусной инфекции петербуржцев.