В Петербурге число заразившихся Covid-19 растёт

За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовано 20436 человек. В больницах с диагнозом коронавирус сейчас находятся 348 человек, среди которых 158 - в обсерваторе, а 190 - контактные.



Также сообщается, что за минувшие сутки успешно обработано 128 вызовов, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Чтобы позвонить в такую службу, достаточно набрать 112.

На данный момент В Санкт-Петербурге за весь период пандемии Covid-19 коронавирусной инфекцией заразилось 34647 человек, а выздоровели 24876 пациентов.