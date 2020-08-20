Назвали тех, кому запрещено вакцинироваться от коронавируса

Специалист подчеркнул, что ограничения схожи с теми, что называют при вакцинации от гриппа. Как известно прививку от гриппа не ставят тем, у кого температура тела сильно превышает 37 °С.

Доктор Жемчугов дал радиостанции Sputnik интервью, в котором сообщил, что перед вакцинацией от коронавирусной инфекции ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Дело в том, что на алкоголь вакцина может среагировать очень плохо. Рекомендуется прекращать принятие алкоголя за 10-12 часов до вакцинации, а лучше – за сутки.

Вдобавок иммунолог уточнил, что перед введением вакцины можно и нужно задавать вопросы врачу, но самое главное соблюдать противопоказания к вакцинации.