Эпидемия продолжается: Петербург готов к любому сценарию развития событий

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о работе стационаров в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Если на пике эпидемии помощь больным оказывали в 23 стационарах с 9 184 койками, то сейчас это число сократилось почти в два раза. Сейчас больных коронавирусом принимают в 12 стационарах, где развернуто 5 684 койки. При этом половина из них свободна.

По словам вице-губернатора, сейчас город готов к любому сценарию развития эпидемической ситуации. При необходимость возможно перепрофилирование 7 839 коек в других городских стационарах в течение 72 часов.