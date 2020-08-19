Посещать интернаты и детские дома снова можно

Роспотребнадзор снял запрет в Петербурге на посещение стационарных учреждений соцзащиты, куда входят дома ребенка, детские дома и интернаты. 19 августа соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач города Наталья Башкетова.

Ранее запрет был введен в связи с пандемией коронавируса.

При этом в учреждениях будут приниматься меры по противодействию коронавирусной инфекции. Необходимо будет соблюдать правила личной гигиены, мыть и обеззараживать руки, а также соблюдать социальную дистанцию. Учреждения должны обеспечить дополнительные меры безопасности. В помещениях обязательно регулярно проводить дезинфекцию и обеззараживание воздуха.

На сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в городе составляет 34 325.