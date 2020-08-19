Жажда знаний победила коронавирус: количество абитуриентов не снизилось

Несмотря на пандемию COVID-19, количество поступающих в университеты в этом году не только не упало, но даже выросло по сравнению с предыдущим годом. Абитуриентов не отпугнули ни коронавирус, ни дистанционная подача документов.

В НИУ ВШЭ рассказали, что самые популярные программы бакалавриата в этом году — «Прикладная математика и информатика», «Экономика и статистика», «Управление бизнесом», «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн». На каждую из них документы подали более тысячи абитуриентов.

Приемная кампания в российских вузах в этом году прошла в период с 20 июня до 18 августа. Документы можно было подать как лично, так и дистанционное, через Интернет, что и сделало большинство абитуриентов этого года.