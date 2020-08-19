Зарегистрировано 17 летальных исходов от коронавируса в Петербурге

На данный момент, за прошедшие сутки зарегистрировали 17 летальных исходов от коронавируса. Таким образом, в Петербурге число жертв коронавирусной инфекции достигло 2293.

Согласно оперативным данным, на сегодняшний день, на 19 августа, в Петербурге коронавирус подтвержден у 162 человек. В Ленобласти было инфицировано 28 человек. По всей России за последние сутки 4828 новых случаев заражения.

Среди выздоровевших по всей стране, а это 6795 пациентов, 86 человек приходится на Северную столицу и 16 человек – на Ленинградскую область. За весь период пандемии в России, вызванной Covid-19, скончалось 15 тыс. 989 пациентов.