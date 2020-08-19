За минувшие сутки обследовались на Covid-19 более 16 тысяч петербуржцев

На данный момент известно, что за последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 16941 человека. Под медицинским наблюдением находится 344 человека, из которых 159 - в обсерваторе, а 185 - контактные.



Также известно, что за последние сутки обработано 133 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее появилась информация о том, что в мире новым вирусом заразились уже 22 млн 2,63 тыс. человек, а 13 млн 944,699 тыс. пациентов успешно побороли заболевание. Погибло во всём мире 777,292 тыс. пациентов.