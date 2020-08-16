Петербургские медики отправятся в Узбекистан в рамках программы по борьбе с COVID-19

Сотрудники НМХЦ им.Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава РФ 16 августа отправились в Узебкистан для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. «Планируется, что российские специалисты будут работать совместно с узбекскими коллегами в течение месяца», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Всего в составе делегации 39 человек, серди которых есть инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, кардиологи, неврологи и терапевты. Большее число участников — сотрудники Петербургских организаций, однако также в Ташкент вылетели медики из Подмосковья и Татарстана.