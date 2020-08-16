От коронавируса в Петербурге умерло еще 10 человек

За сутки жертвами коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге стали 10 человек, о чем 16 августа сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего с начала эпидемии в Северной столице коронавирус стал причиной смерти 2 255 человек.

На данный момент Санкт-Петербург занимает второе место в России по суточной заболеваемости коронавирусом после Москвы. За последние 24 часа в городе выявили 163 новых случая. Число заболевших выросло до 34 тысяч человек. В Ленобласти коронавирус подтвержден у 6373 зараженных, за сутки его выявили у 28 жителей.

Число заболевших коронавирусом в России составляет 922 853 человека с начала эпидемии.